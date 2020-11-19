Попова заявила, что взрывного роста заболеваемости COVID-19 нет ни в одном регионе РФ

Взрывного роста заболеваемости коронавирусом нет ни в одном регионе России. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Ситуация, безусловно, напряженная, взрывного роста мы не видим ни в одном субъекте Российской Федерации, но вместе с тем постепенное нарастание и ухудшение ситуации очевидно», - сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Она напомнила - чтобы избежать дальнейшего роста заболеваемости, необходимо соблюдать санитарные правила: носить маски, мыть руки, соблюдать дистанцию и не ходить в общественные места без необходимости.

«Не нужно будет вводить локдаун, если те меры, которые уже сегодня введены в субъектах, будут безукоризненно выполняться и будут безусловными для всех», - сказала главный санитарный врач.

Также, по словам Поповой, ожидать, что COVID-19 исчезнет с наступлением холодов, оснований нет.

«Вирусы вообще очень холодолюбивы, они живут при температуре минус 70, минус 20», - подчеркнула она.

Глава Роспотребнадзора сообщила, что мутаций коронавируса, которые могли бы сделать его опаснее, в России не зафиксировано.