Попова заявила, что взрывного роста заболеваемости COVID-19 нет ни в одном регионе РФ
Взрывного роста заболеваемости коронавирусом нет ни в одном регионе России. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Ситуация, безусловно, напряженная, взрывного роста мы не видим ни в одном субъекте Российской Федерации, но вместе с тем постепенное нарастание и ухудшение ситуации очевидно», - сказала она в эфире телеканала «Россия 1».
Она напомнила - чтобы избежать дальнейшего роста заболеваемости, необходимо соблюдать санитарные правила: носить маски, мыть руки, соблюдать дистанцию и не ходить в общественные места без необходимости.
«Не нужно будет вводить локдаун, если те меры, которые уже сегодня введены в субъектах, будут безукоризненно выполняться и будут безусловными для всех», - сказала главный санитарный врач.
Также, по словам Поповой, ожидать, что COVID-19 исчезнет с наступлением холодов, оснований нет.
«Вирусы вообще очень холодолюбивы, они живут при температуре минус 70, минус 20», - подчеркнула она.
Глава Роспотребнадзора сообщила, что мутаций коронавируса, которые могли бы сделать его опаснее, в России не зафиксировано.