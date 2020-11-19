Генеральный прокурор РФ провел встречу со своим чешским коллегой в Москве

Генеральный прокурор России Игорь Краснов в четверг, 19 ноября, провел встречу с высшим государственным представителем Чешской Республики Павлом Земаном.

По данным ГП РФ, мероприятие состоялось по инициативе Земана, который прибыл накануне в российскую столицу для участия в международном научно-практическом форуме «Уроки Нюрнберга» (20-21 ноября 2020 года).

Во время встречи руководители ведомств отметили высокий уровень и конструктивный характер двусторонних отношений. Они заявили о важности подписания в 2020 году Дополнительного протокола к Меморандуму о взаимопонимании между Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Высшим государственным представительством Чешской Республики. Данный документ предполагает ежегодное поочередное проведение на паритетных началах совместных мероприятий для обмена информацией и опытом работы по актуальным направлениям деятельности.

Также Игорь Краснов пригласил Павла Земана на конференцию глав прокуратур европейских государств, которая, как ожидается, пройдет в Санкт-Петербурге в период с 6 по 9 июля следующего года, и выразил уверенность в необходимости дальнейшего развития отношений между надзорными ведомствами двух стран.