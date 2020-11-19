Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Генеральный прокурор РФ провел встречу со своим чешским коллегой в Москве

Роман Захаров
21:00 19.11.2020
В ходе встречи стороны заявили о важности подписания в 2020 году Дополнительного протокола к Меморандуму о взаимопонимании между Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Высшим государственным представительством Чешской Республики.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Генеральный прокурор России Игорь Краснов в четверг, 19 ноября, провел встречу с высшим государственным представителем Чешской Республики Павлом Земаном.

По данным ГП РФ, мероприятие состоялось по инициативе Земана, который прибыл накануне в российскую столицу для участия в международном научно-практическом форуме «Уроки Нюрнберга» (20-21 ноября 2020 года).

Во время встречи руководители ведомств отметили высокий уровень и конструктивный характер двусторонних отношений. Они заявили о важности подписания в 2020 году Дополнительного протокола к Меморандуму о взаимопонимании между Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Высшим государственным представительством Чешской Республики. Данный документ предполагает ежегодное поочередное проведение на паритетных началах совместных мероприятий для обмена информацией и опытом работы по актуальным направлениям деятельности.

Также Игорь Краснов пригласил Павла Земана на конференцию глав прокуратур европейских государств, которая, как ожидается, пройдет в Санкт-Петербурге в период с 6 по 9 июля следующего года, и выразил уверенность в необходимости дальнейшего развития отношений между надзорными ведомствами двух стран.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
20:00 Армия
Видео
Шойгу вручил награды победителям и лауреатам Всеармейского фестиваля «Армия России-2020»
18:01 В стране и мире
Россиянам перестанут выдавать свидетельства о разводе
17:11 Эксклюзив
Видео
Разин заявил, что суд США оштрафует имущество Шатунова на $6 млн за исполнение песен «Ласкового мая»
17:03 В стране и мире
Видео
Мень покинул здание суда
14:32 В стране и мире
Дитрих назначен гендиректором ГТЛК
Популярное
Популярное
Исследователь обнаружил на снимках группы Дятлова «обломки космического аппарата»
Видео
«Стеклянные» оковы: российские автовладельцы делятся видео с их автомобилями после ледяного дождя
Найдено революционное средство против рака
Смертоносное оружие: американский журнал оценил мощь российской огнеметной системы ТОС-2
Раскрыт способ стать «невидимкой» в WhatsApp
«Мы не небожители»: Елена Воробей оценила положение артистов из-за ограничений по COVID-19
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.