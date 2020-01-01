В России с 1 января вырос МРОТ, пенсии и маткапитал

Минимальный размер оплаты труда в России, начиная с 1 января 2020 года, увеличился на 850 рублей – до 12130 рублей в месяц. Закон об этом 28 декабря 2019 года подписал Владимир Путин.

Таким образом, согласно указу президента, МРОТ по сравнению с 2019 годом вырос на 7,5%.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что повышение минимального размера оплаты труда до этого уровня обойдется государству почти в 21 миллиард рублей. Шесть миллиардов от этой суммы будет направлено в федеральный бюджет, остальные деньги получат регионы.

Вырос с 1 января 2020 года и материнский капитал. Его проиндексировали на 3,8%. Теперь он равен 466617 рублям. Эта сумма на 13,5 тысяч больше, чем в 2019 году.

Страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января повысили на 6,6%. Пенсия по старости для 31 миллиона россиян увеличится в среднем на тысячу рублей – до 16 400 рублей.

С 1 февраля проиндексируют и другие социальные выплаты: ветеранам, инвалидам, пострадавшим из-за радиационных катастроф, выплаты по социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, ежемесячную выплату Героям России и Советского Союза, Героям Труда, кавалерам ордена Трудовой Славы.