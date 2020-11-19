«Вызов демократическим ценностям»: эксперты оценили прошедшие выборы президента в США

В четверг, 19 ноября, в пресс-центре ТАСС прошел круглый стол, посвященный итогам выборов в США. Во время беседы эксперты озвучили самые вопиющие случаи нарушений, которые были зафиксированы на выборах президента Соединенных Штатов в 2020 году, и выразили недоумение отсутствием адекватной реакции со стороны организаций, которые позиционируют себя в РФ и мире как «ведущие объединения по защите прав избирателей».

Как сообщил член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод, отсутствие единой, законодательно закрепленной системы наблюдения, которая могла бы должным образом предотвращать нарушения, оставило негативный след на выборах в США. По его словам, статус активистов американских НКО на избирательных участках остается неопределенным, также известно немало примеров, когда на прошедших выборах не только наблюдателей от политических партий, но и наблюдателей от ОБСЕ вовсе не допускали на избирательные участки.

Брода удивило отсутствие реагирования со стороны ряда российских экспертов, которые охотно критикуют избирательную систему РФ, но закрыли глаза на нарушение и практику в США.

«Если мы говорим о полуправде из уст ряда российских НКО, возникают подозрения в их политической ангажированности. И внесенные накануне законодательные инициативы о применении понятия «иностранный агент» к физическому лицу, занимающемуся в России политикой и принимающему при этом зарубежное финансирование, обоснованы и имеют под собой международным опыт», - заявил он.

Александр Брод добавил, что несмотря на многочисленные свидетельства нарушений, которые оказались доступны экспертам через СМИ и социальные сети, ни в России, ни в США не нашлось организации, которая бы суммировала все нарушения и призвала бы расследовать вопиющие случаи.

В ответ социолог, член исполнительного комитета Корпуса «За чистые выборы» Антон Лукаш, который занимался мониторингом американской кампании по открытым источникам, рассказал, что обнаружил в Сети сайт «Карта нарушений США», который, как указано на портале, создало движение в защиту прав американских избирателей «Голос Америки». Согласно заявлению специалиста, данный сайт постоянно пополняется сведениями о происходивших на президентских выборах в Соединенных Штатов нарушениях и инцидентах. Фактически, по мнению Лукаша, эта структура взяла на себя функции по контролю за чистотой избирательной кампании в США.

Информацией о «Карте нарушений США» заинтересовались остальные участники круглого стола.

«Очень интересно! Мы, кстати, выяснили, что сайт российского движения "Голос" зарегистрирован в штате Юта, любопытно, где зарегистрирован сайт "Голоса Америки"», - заявил глава Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

По словам Антона Лукаша, на портале конкретные авторы не указаны, сказано лишь, что движение «Голос Америки» ставит своей целью следить за легитимностью выборов в США, защищать права американских избирателей и в своей работе будет в дальнейшем руководствоваться «всеобщими универсальными международными избирательными стандартами и строго соблюдать политический нейтралитет, как одно из основных условий независимого и объективного наблюдения за выборами».

Максим Григорьев обратился с просьбой к Антону Лукашу передать информацию о сайте в Общественную палату РФ для того, чтобы изучить все данные. Также Григорьев рассказал о фальсификациях со стороны членов избирательных комиссий США при процедуре сканирования бюллетеней.

«Мы увидели зафиксированные свидетельства фальсификаций через электронную систему подсчёта голосов Dominion, которая позволяла "перебрасывать" голоса, поданные за одного кандидата, - в поддержку другого. В России такое невозможно – система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) не принимает голоса дважды», - подчеркнул директор Фонда исследования проблем демократии.

Он добавил, что лишь в Мичигане зафиксировано свыше 234 свидетельств о фальсификациях на выборах президента США – избиратели давали под присягой соответствующие показания, заверенные нотариусом.

Латвийский правозащитник Эйнарс Граудиньш поднял тему участия в американских выборах средств массовой информации и социальных сетей, а также обозначил вопрос непрозрачности системы финансирования.

«Сегодня если какой-то претендент владеет пакетом в ключевых СМИ и обладает капиталом, он может стать президентом при меньшинстве голосов. В Европе такое просто невозможно», - высказал свое мнение эксперт.

Помимо этого, латвийский омбудсмен отметил, что американская система выборщиков является крайне сложной, что приводит к большому числу фальсификаций.

«Сегодня никто в мире не может сказать: "Был ли легитимен президент США?". Странно, что об этом никто не говорит. Ведь это вызов основным фундаментальным демократическим ценностям. Это проблема всего мирового сообщества, если мы не хотим дойти до ядерной катастрофы, а в США – до гражданской войны», - заявил Граудиньш.

Исполнительный директор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Алена Булгакова, в свою очередь, сообщила, что опираясь на многолетний опыт работы наблюдательского сообщества в России, можно с уверенностью констатировать, что многие нарушения на выборах американского президента могли бы быть предотвращены, если бы были установлены нормы по обеспечению наблюдателей на участках. По ее словам, НОМ также собирал свидетельства о нарушениях в ходе почтового голосования, о манипуляциях с дозаполнением бюллетеней в Неваде, о голосовании почти 840 умерших людей. Как отметила эксперт, в этом смысле опыт подготовки общественных наблюдателей в России заслуживает масштабирования на международном уровне.

По словам президента регионального Фонда политических исследований РАПИР Дмитрия Травкина, он обнаружил, что иски были связаны, в том числе, с работой наблюдателей, которых ограничивали в правах и не допускали на участки, не информировали об итогах голосования.

«Сегодня Трамп и его сторонники настроены решительно и на это есть сотни тысяч причин, которые подтверждают мошенничество на выборах», - обратил внимание Травкин.

Резюмировал дискуссию генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин. Он напомнил, что «наши товарищи-либералы» любят рассказывать о том, какие в России плохие выборы.

«Однако Шпилькин почему-то не стал высчитывать по кривой Гаусса странные взаимосвязи в голосовании в США. Он сидит и молчит в тряпочку. Напротив, представители "Голос" заявляют, что выборы "прошли честно"», - подчеркнул специалист.

Аналогичные вещи, утверждает Данилин, можно наблюдать по целому ряду других «коллег», которые по причине политической ангажированности не говорят о нарушениях на выборах президента США.