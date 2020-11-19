Лавров провел встречу со спецпосланником генсека ООН по Сирии

Сергей Лавров в Москве провел встречу со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсоном. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел России.

Глава МИД РФ подчеркнул, что, несмотря на пандемию коронавируса, процесс сирийского урегулирования продвигается вперед.

«Положение на значительной части территории Сирии заметно стабилизировалось, хотя, конечно, борьба с террористами сохраняет свою актуальность. Очаги терроризма пока еще остаются на территории САР», - отметил Лавров.

По его словам, в настоящее время на первый план выходят задачи налаживания мирной жизни в Сирии, гуманитарного содействия гражданскому населению и создания условий по возвращению беженцев.

Также министр отметил шаги, которые предпринимает Педерсен для скорейшего возобновления деятельности Конституционного комитета.

«Рассчитываем, что те планы, которые мы согласовали с сирийскими сторонами, в том числе в Дамаске, все-таки реализуются. Мы ощущаем особую ответственность за успех этой работы под Вашим руководством. Конституционный комитет был создан по инициативе астанинской "тройки", которая продолжает функционировать, сопровождая процесс сирийского урегулирования во всех его аспектах, предусмотренных резолюцией 2254 СБ ООН», - сказал глава МИД.

Лавров особо подчеркнул то, что резолюция предусматривает безусловное уважение всеми членами международного сообщества суверенитета, территориальной целостности и политической независимости Сирии. По словам министра, сохраняющееся на территории республики международное присутствие является еще одной частью проблемы, которую надо будет решать.