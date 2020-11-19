Почти 250 тысяч человек остались без теплоснабжения во Владивостоке

Как сообщили в Минэнерго РФ, почти 250 тысяч человек во Владивостоке остались без теплоснабжения.

Отмечается, что в Первомайском районе города около 155 тысяч человек остались без воды и тепла, также теплоснабжение прекратили в Советском районе (более 92 тысяч человек). Об этом сообщается на сайте министерства.

Непогода сегодня бушует во многих регионах России, включая Приморье. Во Владивостоке, помимо прочего, почти полторы тысячи домов остались без электричества.

Но одному жителю города не повезло особенно – на его новую машину с крыши дома упала бетонная плита. Мужчина едва успел спастись.