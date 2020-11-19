Продолжение непогоды: московский главк МЧС выпустил экстренное предупреждение

Экстренное предупреждение о сильном ветре и гололедице выпустил московский главк МЧС, сообщается на сайте ведомства. По прогнозу, непогода продлится до утра пятницы, 20 ноября.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 20.00 часов 19 ноября до 09.00 часов 20 ноября в Москве ожидается усиление юго-западного ветра с порывами 14-19 м/с, гололедица, местами сильная», - сказано в сообщении.

В экстренной службе рекомендовали горожанам по возможности отказаться от поездок на автомобиле. Москвичам посоветовали обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями.

Ледяной дождь и метель обрушились на несколько регионов России в четверг, 19 ноября. Власти Владивостока ввели режим ЧС, в Москве объявлен желтый уровень опасности, в Костроме повысили готовность.