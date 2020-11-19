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В Общественной палате обсудили опасность клеветы в соцсетях и буллинга

Роман Захаров
20:11 19.11.2020
В рамках мероприятия выступили известные люди, большинство из которых заявили о необходимости усилить меры по борьбе с клеветой и травлей в Интернете.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости

В четверг, 19 ноября, в Общественной палате РФ состоялся круглый стол на тему «Клевета и буллинг: почему россияне не могут чувствовать себя в безопасности».

«С развитием Интернета не только грань между личной и публичной жизнью становится все более хрупкой, но и существовавшие ранее явления приобретают новые черты. В последнее время сращиваются такие формы информационной агрессии как клевета и буллинг», - говорится в анонсе ОП к мероприятию.

Ведущий мероприятия - первый заместитель главы Комиссии ОПРФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия, ректор Российского института театрального искусства ГИТИС Григорий Заславский начал обсуждение проблемы с личного опыта, когда ему, в бытность работы на ВГТРК, хотелось доказать своему руководству, что недруги напрасно его оговорили и, вероятнее всего, за критику в их адрес.

«Когда я хотел обратиться в суд с иском за клевету, мне сказали: "А вас уволили с работы? Лишили зарплаты? Как вы пострадали?". Бороться с распространением лживой информации, увы, очень сложно», - отметил он.

По словам Заславского, когда он стал ректором главного театрального вуза страны – ГИТИСа, тогда на него обрушился поток грязи от его же близких друзей, и в то время он не столько переживал за себя, сколько за своих детей, которые читали эти злобные фантазии завистников в Сети.

Проблема детской травли в нашем виртуальном мире приобрела острые формы. Такое мнение высказала исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина. При этом она рассказала, как сама однажды стала жертвой травли в Интернете.

«Если мы, взрослые, можем философски переживать клевету и агрессию в наш адрес, то дети зачастую остаются "один на один" со своей бедой. Два с половиной миллиона пользователей социальных сетей – дети, и все они в той или иной мере сталкивались с нападками со стороны сверстников в свой адрес. Это приводит к суицидам и к депрессиям. Родители говорят, что не могут добиться у правоохранительных органов защиты и помощи в поиске распространителей клеветнической информации», - рассказала Мизулина.

Народный артист России Сергей Безруков, в свою очередь, призвал правоохранительные органы, суд и тех, кто разрабатывает законы, «с большей ответственностью подходить к решению этой очень больной проблемы – клеветы, лживой информации, травли и посягательств на личную жизнь граждан России».

«Я принадлежу к известным людям, и неоднократно сталкивался с клеветой в свой адрес. Если у меня, человека с возможностями, больше шансов добиться наказания для моих обидчиков (не секрет, что артисты вызывают симпатию у тех же полицейских и так далее), то у других людей этих возможностей гораздо меньше», - поделился актер.

Безруков при этом подчеркнул, что статей в УК РФ достаточно для защиты чести, достоинства, деловой репутации, личной жизни каждого гражданина страны. В то же время он напомнил о необходимости защиты правоохранителями этих норм.

В рамках мероприятия выступили также другие известные лица и почти все высказали тревогу за низкий уровень культуры в нашем обществе, а также заявили о необходимости усилить меры по борьбе с клеветой и травлей в Интернете.

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