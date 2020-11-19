В стране и мире Главы МИД России и Армении обсудили выполнение договоренностей по Карабаху Иван Линдеманн Также стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах российско-армянского союзнического взаимодействия. © Фото: МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим армянским коллегой Арой Айвазяном. Об этом сообщается на сайте МИД РФ. Министры обменялись мнениями о реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху, которые были достигнуты 10 ноября. «Глава российского МИД поздравил армянского коллегу с назначением на должность. Руководители внешнеполитических ведомств обсудили состояние и перспективы российско-армянского союзнического взаимодействия, а также график предстоящих контактов», - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. Кроме того, стороны договорились о продолжении контактов. В четверг, 19 ноября, Сергей Лавров сообщил, что Москва не стремилась получить какие-либо политические очки от мирного соглашения по Карабаху. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика