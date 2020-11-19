Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Разрушенные дома и возвращение беженцев: что происходит в Нагорном Карабахе

Павел Ремнев
Кирилл Васин
19:36 19.11.2020
Уже понятно, что нужно будет очень много стройматериалов, а некоторые населенные пункты придется восстанавливать с нуля.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Азербайджанские военные возвращаются в свои дома. Первую колонну из города Шуша сопровождают российские миротворцы.

Войну остановили в последний момент. За несколько метров от въезда в столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт – окопы, последняя линия обороны ополченцев. Позиции покинули совсем недавно, возле окопа стоит нетронутая чашка кофе. Ополченцы были готовы к боям за город. Теперь Степанакерт начинает залечивать раны, нанесенные войной.

В одну из ночей местный житель Роберт Геворкян проснулся, когда в дом попал снаряд реактивной артиллерии. Грохот, наружу было не выбраться. Мужчина принялся звать на помощь братьев, которые ночевали в этом же доме. Тогда Роберт еще не знал, что выжил только он.

В Степанакерте еще даже не знают, сколько домов пострадало. Российские спасатели и сотрудники местного МЧС осматривают улицу за улицей. Квартиру семьи местного жителя Владимира Харченко накрыло взрывной волной.

«Вообще не ожидали. Что творится. Взял, собрался. Тихо немножко подмел, прибрал, чтобы как-нибудь переночевать», - сказал Владимир Харченко.

В городах и селах, пострадавших от боевых действий, работают наши спасатели. Пока оценивают ущерб, чтобы определить, какая именно гуманитарная помощь понадобится пострадавшему региону. Уже понятно, что нужно будет очень много стройматериалов, а некоторые населенные пункты придется восстанавливать с нуля.

Продолжение смотрите в сюжете Павла Ремнева.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
20:00 Армия
Шойгу вручил награды победителям и лауреатам Всеармейского фестиваля «Армия России-2020»
18:01 В стране и мире
Россиянам перестанут выдавать свидетельства о разводе
17:11 Эксклюзив
Видео
Разин заявил, что суд США оштрафует имущество Шатунова на $6 млн за исполнение песен «Ласкового мая»
17:03 В стране и мире
Видео
Мень покинул здание суда
14:32 В стране и мире
Дитрих назначен гендиректором ГТЛК
Популярное
Популярное
Исследователь обнаружил на снимках группы Дятлова «обломки космического аппарата»
Видео
«Стеклянные» оковы: российские автовладельцы делятся видео с их автомобилями после ледяного дождя
Найдено революционное средство против рака
Смертоносное оружие: американский журнал оценил мощь российской огнеметной системы ТОС-2
Раскрыт способ стать «невидимкой» в WhatsApp
«Мы не небожители»: Елена Воробей оценила положение артистов из-за ограничений по COVID-19
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.