Разрушенные дома и возвращение беженцев: что происходит в Нагорном Карабахе
Азербайджанские военные возвращаются в свои дома. Первую колонну из города Шуша сопровождают российские миротворцы.
Войну остановили в последний момент. За несколько метров от въезда в столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт – окопы, последняя линия обороны ополченцев. Позиции покинули совсем недавно, возле окопа стоит нетронутая чашка кофе. Ополченцы были готовы к боям за город. Теперь Степанакерт начинает залечивать раны, нанесенные войной.
В одну из ночей местный житель Роберт Геворкян проснулся, когда в дом попал снаряд реактивной артиллерии. Грохот, наружу было не выбраться. Мужчина принялся звать на помощь братьев, которые ночевали в этом же доме. Тогда Роберт еще не знал, что выжил только он.
В Степанакерте еще даже не знают, сколько домов пострадало. Российские спасатели и сотрудники местного МЧС осматривают улицу за улицей. Квартиру семьи местного жителя Владимира Харченко накрыло взрывной волной.
«Вообще не ожидали. Что творится. Взял, собрался. Тихо немножко подмел, прибрал, чтобы как-нибудь переночевать», - сказал Владимир Харченко.
В городах и селах, пострадавших от боевых действий, работают наши спасатели. Пока оценивают ущерб, чтобы определить, какая именно гуманитарная помощь понадобится пострадавшему региону. Уже понятно, что нужно будет очень много стройматериалов, а некоторые населенные пункты придется восстанавливать с нуля.
Продолжение смотрите в сюжете Павла Ремнева.