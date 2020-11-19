Разрушенные дома и возвращение беженцев: что происходит в Нагорном Карабахе

Азербайджанские военные возвращаются в свои дома. Первую колонну из города Шуша сопровождают российские миротворцы.

Войну остановили в последний момент. За несколько метров от въезда в столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт – окопы, последняя линия обороны ополченцев. Позиции покинули совсем недавно, возле окопа стоит нетронутая чашка кофе. Ополченцы были готовы к боям за город. Теперь Степанакерт начинает залечивать раны, нанесенные войной.

В одну из ночей местный житель Роберт Геворкян проснулся, когда в дом попал снаряд реактивной артиллерии. Грохот, наружу было не выбраться. Мужчина принялся звать на помощь братьев, которые ночевали в этом же доме. Тогда Роберт еще не знал, что выжил только он.

В Степанакерте еще даже не знают, сколько домов пострадало. Российские спасатели и сотрудники местного МЧС осматривают улицу за улицей. Квартиру семьи местного жителя Владимира Харченко накрыло взрывной волной.

«Вообще не ожидали. Что творится. Взял, собрался. Тихо немножко подмел, прибрал, чтобы как-нибудь переночевать», - сказал Владимир Харченко.

В городах и селах, пострадавших от боевых действий, работают наши спасатели. Пока оценивают ущерб, чтобы определить, какая именно гуманитарная помощь понадобится пострадавшему региону. Уже понятно, что нужно будет очень много стройматериалов, а некоторые населенные пункты придется восстанавливать с нуля.

Продолжение смотрите в сюжете Павла Ремнева.