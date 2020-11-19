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Хоккей на тротуаре и бетонная плита в автомобиле: самые яркие кадры последствий непогоды в регионах России

Иван Линдеманн
Диана Сирази
19:29 19.11.2020
Во Владивостоке - режим ЧС, в Москве объявлен желтый уровень опасности, в Костроме повысили готовность.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Отключение света и отопления, перебои со связью, коллапс на дорогах, нарушения в движении поездов - это последствия циклона с ледяным дождем и метелью, который накрыл сразу несколько российских регионов. Во Владивостоке - режим ЧС, в Москве объявлен желтый уровень опасности, в Костроме повысили готовность.

Обычное передвижение по улицам сегодня для многих стало квестом, а иногда даже со смертельной опасностью: автомобиль всмятку, бетонная плита прошла насквозь, водитель жив. Все решили несколько секунд – Александр чистит машину, слышит грохот, отскакивает в сторону. Мужчина купил машину всего неделю назад, парковал в одном месте, но бетонный навес разрушил ледяной дождь.  День стихийной непогоды стал днем второго рождения.

«Скрежет был, как вот машина по бетону, вот такой же скрежет был на крыше. Голову поднял, сначала не сообразил, что там такое, а потом пригляделся, смотрю, бетонная плита, и побежал», - рассказал чудом уцелевший Александр Жук.

А вот те, кто отважился сесть за руль, наверняка, вскоре об этом пожалели. На холмах - чудеса дрифта - машины не поддаются управлению, их разворачивает и заносит. Как результат - аварии и пробки.

А ведь погода намекала - лучше оставить автомобиль на стоянке. Машины сегодня очищали с трудом.

Ледяной дождь заморозил весь край - во Владивостоке режим ЧС. Аварии и на линиях электроснабжения. Из-за обрыва проводов без света остались 90 тысяч приморцев, часть домов - без отопления. Перебои и с общественным транспортом - на остановках стоят часами.

Коммунальщики противостоят циклону: посыпают дороги, пилят упавшие деревья, но усилия едва заметны. На скользких тротуарах едва устоишь, находиться на улице небезопасно – губернатор Приморского края призывает всех остаться дома.

«Сегодня будет усиливаться дождь со снегом, также может привести к нежелательным последствиям на дорогах», - предупредил Олег Кожемяко.

Непогода бросает вызов сразу нескольким регионам. В Белгородской области под тяжестью снега обрушился мост. А в Ставропольском крае перевернулся пассажирский микроавтобус - пострадали семь человек.  В Калмыкии снега так много, что машины застревают в заносах. В городе - многокилометровые пробки.

Ледяной дождь - тренд этого сезона и в Москве. Чтобы не поскользнуться приходится потихоньку семенить по дороге, зато сезон зимних игр сегодня можно легко считать открытым. Не дожидаясь пока заработают столичные катки, можно смело играть в хоккей прямо на тротуаре. 

Как не попасть в травмпункт и удержать равновесие, советы дают профессионалы.

«Наша основная задача - не ставить ногу на пятку, на скользкую поверхность, а стараться поставить полностью на всю подошву, это способствует тому, что работает больше мышечных групп, отвечающий за равновесие», - рассказал альпинист-скалолаз Григорий Жежа.

Коммунальные службы - в режиме повышенной готовности. Вместе с ними наготове и таксисты - цены завышены. Синоптики прогнозируют - снег и ледяной дождь с нами до конца этой недели.

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