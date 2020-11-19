Вильфанд объяснил, чем вызваны ледяные дожди

В разговоре со «Звездой» научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд объяснил, что такое ледяной дождь, как прогнозируют данное явление и чем оно опасно.

По его словам, прогнозировать так называемый ледяной дождь, или, как говорят в метеорологии, переохлажденные осадки, можно с заблаговременностью в сутки, редко - 36 часов. Чаще - за несколько часов.

«Это явление очень сложное физически. Перемещается теплая воздушная масса, насыщенная влага, и на верхней границе пограничного слоя, то есть на уровне 1 000 - 1 500 метров, воздушные массы перемещаются быстрее, чем у поверхности Земли. Земля тормозит за счет трения. Вверху, выше нулевой отметки, воздух теплый, а внизу еще холодный. Получается, что снежинки, которые падают сверху, тают в слое от 1 000 до 1 500 метров, затем эти капельки воды “окукливаются” ледяным панцирем и падают еще с влагой внутри», - сказал Вильфанд.

Он отметил, что метеорологи научились прогнозировать данное опасное явление около восьми лет назад, и пока ни одного ледяного дождя не было пропущено. Также Вильфанд объяснил увеличение частоты и усиление ледяных дождей.

По его словам, в связи с тем, что происходит глобальное потепление, увеличивается повторяемость экстремальных событий самого разного свойства, таких как усиление ветра, мощные осадки, засушливые явления. Также за последние два десятилетия увеличилась повторяемость и ледяных дождей и их интенсивность. Специалист отметил, что в прошлом веке ледяные дожди наблюдались, но их интенсивность была небольшая.

«Сейчас - опасность для транспорта и, особенно, для пешеходов колоссальная. Явление опасное, будет повторяться все чаще – это связано с глобальным потеплением», - заключил Вильфанд.

Сегодня на многие регионы России обрушился ледяной дождь. Резкие заморозки с осадками стали настоящим бедствием: дороги превратились в каток, в некоторых городах образовались проблемы с электричеством.