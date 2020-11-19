В России могут запретить строить апартаменты

В России могут запретить строительство апартаментов. С таким предложением выступили в Минстрое.

Выступая в Совете Федерации заместитель министра строительства Никита Стасишин подчеркнул, что уже возведенные объекты законодательно переведут в статус жилых.

«Будем ли мы дальше разрешать строить такие многофункциональные здания? Пока наша позиция, что, наверное, это нецелесообразно в будущем строить все, что не подходит под жилое», - сказал Стасишин.

Напомним, что в настоящее время правовой статус апартаментов в РФ не урегулирован. Сейчас они относятся к нежилым помещениям, но зачастую в них живут люди.

В 2016 году Минстрой намеревался приравнять их к жилым помещениям в многоквартирных домах. В 2018 году документ был вынесен на рассмотрение Госдумы, но вскоре был отозван. Спустя год в комитете ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям выступили с предложением разрешить временно регистрироваться в апартаментах.

Как ранее заявлял вице-премьер Марат Хуснуллин, законопроект, который уточнит статус данных объектов недвижимости, примут до конца 2020 года.