Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В России могут запретить строить апартаменты

Иван Линдеманн
18:54 19.11.2020
Заместитель министра строительства Никита Стасишин подчеркнул, что уже построенные объекты законодательно переведут в статус жилых.
В России могут запретить строить апартаменты
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

В России могут запретить строительство апартаментов. С таким предложением выступили в Минстрое.

Выступая в Совете Федерации заместитель министра строительства Никита Стасишин подчеркнул, что уже возведенные объекты законодательно переведут в статус жилых.

«Будем ли мы дальше разрешать строить такие многофункциональные здания? Пока наша позиция, что, наверное, это нецелесообразно в будущем строить все, что не подходит под жилое», - сказал Стасишин.

Напомним, что в настоящее время правовой статус апартаментов в РФ не урегулирован. Сейчас они относятся к нежилым помещениям, но зачастую в них живут люди.

В 2016 году Минстрой намеревался приравнять их к жилым помещениям в многоквартирных домах. В 2018 году документ был вынесен на рассмотрение Госдумы, но вскоре был отозван. Спустя год в комитете ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям выступили с предложением разрешить временно регистрироваться в апартаментах.

Как ранее заявлял вице-премьер Марат Хуснуллин, законопроект, который уточнит статус данных объектов недвижимости, примут до конца 2020 года.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
20:00 Армия
Шойгу вручил награды победителям и лауреатам Всеармейского фестиваля «Армия России-2020»
18:01 В стране и мире
Россиянам перестанут выдавать свидетельства о разводе
17:11 Эксклюзив
Видео
Разин заявил, что суд США оштрафует имущество Шатунова на $6 млн за исполнение песен «Ласкового мая»
17:03 В стране и мире
Видео
Мень покинул здание суда
14:32 В стране и мире
Дитрих назначен гендиректором ГТЛК
Популярное
Популярное
Исследователь обнаружил на снимках группы Дятлова «обломки космического аппарата»
Видео
«Стеклянные» оковы: российские автовладельцы делятся видео с их автомобилями после ледяного дождя
Найдено революционное средство против рака
Смертоносное оружие: американский журнал оценил мощь российской огнеметной системы ТОС-2
Раскрыт способ стать «невидимкой» в WhatsApp
«Мы не небожители»: Елена Воробей оценила положение артистов из-за ограничений по COVID-19
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.