Врачи назвали четыре ранних симптома коронавируса

О наличии коронавируса в организме человека могут сигнализировать четыре ранних симптома: диарея, конъюнктивит, спутанность сознания и утомляемость. К такому выводу пришли врачи из Канады и Великобритании.

«Эти симптомы необязательно означают, что у пациента COVID-19», - уточнил ученый из Университета Альберты Митч Уилсон.

При этом он рекомендовал при появлении какого-либо из вышеперечисленных расстройств немедленно обратиться к специалисту.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой Express, каждый пятый зараженный коронавирусом испытывает проблемы с желудком: боль, тошноту, рвоту или диарею.

Конъюнктивит встречается примерно в 3% случаев.

«Вирус может распространяться при прикосновении к жидкости из глаз инфицированного человека или от предметов, на которые попала эта жидкость», - объяснили ученые.

Спутанность сознания может длиться еще несколько месяцев после выздоровления. Утомляемость сохраняется примерно в течение 60 дней.