Россиянам перестанут выдавать свидетельства о разводе

В России совсем скоро могут перестать выдавать свидетельства о разводе. Как объяснил руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, вместо бумажных версий будут использовать цифровые.

Не исключено, что откажутся и от свидетельств о заключении брака. Пока их решили оставить для создания торжественности.

«До конца года будут оцифрованы сведения с 1926 года, а это 525 миллионов записей, которые до сих пор разрозненно хранились на бумаге. В ближайшем будущем - переход на реестровую модель и отказ от некоторых видов бумажных бланков», - передают слова Егорова РИА Новости.

Также глава ФНС подчеркнул, что с данным реестром смогут сверяться другие информационные системы ведомств.