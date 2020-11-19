Мень покинул здание суда

Аудитор Счетной палаты России Михаил Мень, обвиняемый в растрате 700 миллионов бюджетных рублей, покинул здание Басманного суда. Ранее ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Меню запретили покидать место фактического проживания, общаться с определенным кругом лиц, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления и пользоваться Интернетом.

По информации следствия, в 2011 году, когда Мень был губернатором Ивановской области, он организовал преступную группу с целью хищения бюджетных средств, которые были выделены Минфином для поддержки региона. В дальнейшем чиновник и два его подельника перечислили компании «Ивановский брокер» 700 миллионов рублей под видом займов. В СК заявили, что эти деньги были похищены на следующий день.

Мень свою вину отрицает и называет произошедшее недоразумением. По данной статье о растрате ему грозит до 10 лет лишения свободы.