Лавров рассказал о выработке соглашения по Карабаху

При выработке трехстороннего мирного соглашения по Карабаху Россия не стремилась заработать какие-либо политические очки. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Нет, у нас не было такого стремления», - сказал он в интервью телеканалу RT.

Также глава МИД сообщил, что власти философски воспринимают то, как другие пытаются интерпретировать достигнутые договоренности.

Напомним, что соглашение по Карабаху было подписано лидерами России, Азербайджана и Армении 10 ноября. Владимир Путин заявил, что главным итогом этого стало прекращение кровопролития. Согласно договору, Ереван и Баку останавливаются на занятых позициях. Несколько районов переходят под контроль Азербайджана. Стороны обмениваются пленными, а вдоль линии соприкосновения и соединяющего Карабах и Армению Лачинского коридора размещаются российские миротворцы. По принадлежности Карабаха, уточнил президент РФ, Москва пока придерживается статуса-кво.