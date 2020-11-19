Москвичам рассказали, когда столицу занесет снегом

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в выходные в Москве образуется снежный покров высотой до пяти-шести сантиметров.

«В пятницу к вечеру столичные газоны припорошит два-три сантиметра снега, а в предстоящие выходные высота снежного покрова подрастет до пяти-шести сантиметров», - передает РИА Новости слова специалиста.

Тишковец отметил, что в ночь на воскресенье температура составит до минус 3-5 градусов, а днем - до 0 - минус 2 градусов. По словам специалиста, на следующей неделе снега в столице может стать еще больше - высота снежного покрова может составить 5-10 сантиметров.

Сегодня на многие регионы страны обрушился ледяной дождь. Резкие заморозки с осадками стали настоящим бедствием: дороги превратились в каток, в некоторых городах есть проблемы с электричеством - произошли обрывы линий, многочисленные аварии.