В Благовещенске потушили пожар в мебельном цеху

В ГУ МЧС по Амурской области сообщили, что в Благовещенске вспыхнул пожар в цеху по производству мебели. В тушении участвовали 38 человек, 9 единиц техники. Боевым расчетам Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона удалось ликвидировать возгорание.

Кроме того, пожарные предотвратили распространение огня на рядом стоящий цех. В настоящий момент производится поливка места пожара, разбор конструкций. Как сообщается, пострадавших нет.

На месте происшествия работает инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Благовещенску, эксперты испытательной пожарной лаборатории. По факту пожара проводится разбирательство.