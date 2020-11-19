В Кремле заявили, что Путин в курсе ситуации с Менем

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин в курсе ситуации с бывшим губернатором Ивановской области, аудитором Счетной палаты Михаилом Менем.

«Разумеется, президент в курсе», - сказал Песков.

Он добавил, что представление о досрочном освобождении Меня от занимаемой должности пока не направлялось.

Следствие подозревает бывшего губернатора в причастности к хищению 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году. Мень вину отрицает.