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Путин заявил, что у граждан всегда есть претензии к власти

Иван Линдеманн
15:37 19.11.2020
Президент отметил - если государству удается реализовывать заявленные цели и выполнять обещания, то это дает «позитивную динамику развития».
Путин заявил, что у граждан всегда есть претензии к власти
© Фото: Пресс-служба президента РФ

У граждан всегда много претензий к власти, и, как правило, они обоснованны. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с главой Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым.

На сайте Кремля сообщается, что руководитель ФНС доложил президенту, что статус самозанятого позволяет россиянам избежать чрезмерной административной нагрузки. По словам Егорова, в России число самозанятых растет по пять тысяч человек в день.

«Это очень хорошо еще и потому, что государство декларирует какие-то задачи и цели и реализует. Конечно, у граждан всегда много претензий к государству, и обоснованно, как правило», - ответил президент.

Также Путин отметил: если государству удается реализовывать заявленные цели и выполнять обещания, то это дает «позитивную динамику развития».

Напомним, что с 1 января 2019 года в стране действует специальный налоговый режим для самозанятых, который облегчает работу граждан, позволяя им работать без отчетности и визитов в налоговые органы.

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