В Москве началось судебное заседание по делу Меня

В Москве началось судебное заседание по делу аудитора Счетной палаты России Михаила Меня, которого обвиняют в растрате 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области, где он был губернатором с 2005 по 2013 год.

Избирать меру пресечения чиновнику будет Басманный суд. Следствие не стало запрашивать для Меня заключение под стражу и домашний арест. Ограничились одной из мягких мер, которая подразумевает запрет определенных действий. Обычно она заключается в запрете выходить из дома по ночам, посещать массовые мероприятия и т. д.

По данным СК, в 2011 году власти Ивановской области незаконно выделили компании «Ивановский бройлер» 700 миллионов рублей под видом займов. В данном преступлении, как считают следователи, замешаны еще два человека, которые ранее были задержаны.

Аудитору Счетной палаты предъявлено обвинение по статье «Присвоение или растрата в крупном размере», максимальное наказание по которой - лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 миллиона рублей. Сам Мень вину в растрате не признал. Он считает претензии недоразумением.