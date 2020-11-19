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В МИД РФ назвали циничной провокацией слова посла Германии в Литве об СССР

Иван Линдеманн
15:02 19.11.2020
Дипломат сообщил, что главной задачей освобождения Германии от фашизма Красной армией было «установление в побежденной стране сталинского репрессивного правления».
В МИД РФ назвали циничной провокацией слова посла Германии в Литве об СССР
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Слова посла Германии в Литве о целях СССР во Второй мировой войне являются циничной провокацией. С таким заявлением на брифинге выступила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она напомнила: дипломат сообщил, что главной задачей освобождения Германии от фашизма Красной армией было «установление в побежденной стране сталинского репрессивного правления».

Захарова добавила, что Москва возмущена поведением посла и ждет объяснений от Берлина.

«С учетом истории Второй мировой войны и роли Германии, ее народа в самом кровавом конфликте человечества вышеупомянутое выступление посла ФРГ в Литве прозвучало особенно цинично и вызывающе», - отметила официальный представитель МИД РФ.

Кроме того, по словам Захаровой, в последнее время в ФРГ все чаще продвигают псевдоисторические идеи, которые приравнивают Советский Союз к нацистской Германии.

«Делается это совершенно очевидно с какой целью - стремление просто выхолостить ответственность Германии за бесчеловечные преступления нацизма. Такой подход вызывает абсолютно категорическое неприятие и ставит под вопрос беспрецедентный по степени человеческого самоопределения процесс послевоенного примирения россиян и немцев», - добавила дипломат.

Захарова напомнила, что народы СССР сражались за свободу и независимость.

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