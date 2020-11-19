Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперт рассказал, что именно сбили залпом с корабля во время последних испытаний ВМС США

Анна Назайкина
15:07 19.11.2020
Ранее сообщалось о том, что в США впервые была сбита межконтинентальная баллистическая ракета с военного корабля.
Эксперт рассказал, что именно сбили залпом с корабля во время последних испытаний ВМС США
© Фото: Missile Defense Advocacy Alliance, YouTube

Военный эксперт, обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец в разговоре со «Звездой» заявил, что в рамках испытаний ВМС США c военного корабля была сбита не межконтинентальная баллистическая ракета, а ракета-мишень.

«Никакой межконтинентальной  ракеты они не сбивали. Они сбивали ракету-мишень. Это большая разница. Можно подогнать по параметрам, можно подогнать по скорости, по траектории, но это не будет межконтинентальной ракетой», - заявил Баренец.

Кроме того, по словам военного эксперта, в США умолчали, что до успешного запуска американскими военными уже была предпринята попытка совершить такую операцию. Были проведены испытания, однако они, сказал Баренец, закончились провалом: 50 пусков по мишени были успешными, 50 - неудачными.

По словам военного обозревателя, Министерство обороны США поставило перед американскими разработчиками задачу создания противоракетной обороны морского мобильного базирования. Штаты, заявил Баренец, стремятся расширить зону своей противоракетной обороны и делают ее многослойной.

«Один эшелон стоит на Аляске и в Калифорнии, а теперь они начинают “выползать” в океан. Они пытаются перетащить эту установку на море. Если это удастся, тогда они смогут создать мобильный противоракетный забор США. Это теоретически может открывать большие перспективы», - рассказал эксперт.

По словам обозревателя, у России уже есть гарантии, которые снимают некоторую «напряженность» в случае успеха американских ВМС.

«Мы получили гиперзвуковые оружия типа «Кинжала», которые у нас уже используются на самолетах. Скоро подобные установки появятся у нас на кораблях. Мы тут спокойно спим, потому что у нас есть такое чудо-оружие, как «Калибр», которое составляет сегодня очень серьезную роль. Эти ракеты уже стоят на наших дизельных подлодках», - рассказал обозреватель.

Ранее сообщалось о том, что в рамках испытаний ВМС США впервые была сбита межконтинентальная баллистическая ракета с военного корабля. Ракета стартовала с полигона на Маршалловых островах в Тихом океане. Сбить ее удалось с помощью SM-3 Block IIA, выпущенной с эсминца USS John Finn.

Это было шестое испытание системы ПРО Aegis на флоте США и первое, когда с корабля сбили межконтинентальную баллистическую ракету. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
15:20 В стране и мире
Видео
В Москве началось судебное заседание по делу Меня
14:32 В стране и мире
Дитрих назначен гендиректором ГТЛК
13:32 В стране и мире
Видео
«Понял, что надо бежать»: хозяин уничтоженной бетонной плитой машины рассказал о первых секундах происшествия
12:57 В стране и мире
Меня доставили в Басманный суд для избрания меры пресечения
10:32 Спорт
Видео
Футбольный эксперт призвал не связывать с отсутствием Дзюбы проигрыш сборной России сербам
Популярное
Популярное
Исследователь обнаружил на снимках группы Дятлова «обломки космического аппарата»
Видео
«Стеклянные» оковы: российские автовладельцы делятся видео с их автомобилями после ледяного дождя
Найдено революционное средство против рака
Смертоносное оружие: американский журнал оценил мощь российской огнеметной системы ТОС-2
Раскрыт способ стать «невидимкой» в WhatsApp
«Мы не небожители»: Елена Воробей оценила положение артистов из-за ограничений по COVID-19
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.