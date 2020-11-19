Эксперт рассказал, что именно сбили залпом с корабля во время последних испытаний ВМС США

Военный эксперт, обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец в разговоре со «Звездой» заявил, что в рамках испытаний ВМС США c военного корабля была сбита не межконтинентальная баллистическая ракета, а ракета-мишень.

«Никакой межконтинентальной ракеты они не сбивали. Они сбивали ракету-мишень. Это большая разница. Можно подогнать по параметрам, можно подогнать по скорости, по траектории, но это не будет межконтинентальной ракетой», - заявил Баренец.

Кроме того, по словам военного эксперта, в США умолчали, что до успешного запуска американскими военными уже была предпринята попытка совершить такую операцию. Были проведены испытания, однако они, сказал Баренец, закончились провалом: 50 пусков по мишени были успешными, 50 - неудачными.

По словам военного обозревателя, Министерство обороны США поставило перед американскими разработчиками задачу создания противоракетной обороны морского мобильного базирования. Штаты, заявил Баренец, стремятся расширить зону своей противоракетной обороны и делают ее многослойной.

«Один эшелон стоит на Аляске и в Калифорнии, а теперь они начинают “выползать” в океан. Они пытаются перетащить эту установку на море. Если это удастся, тогда они смогут создать мобильный противоракетный забор США. Это теоретически может открывать большие перспективы», - рассказал эксперт.

По словам обозревателя, у России уже есть гарантии, которые снимают некоторую «напряженность» в случае успеха американских ВМС.

«Мы получили гиперзвуковые оружия типа «Кинжала», которые у нас уже используются на самолетах. Скоро подобные установки появятся у нас на кораблях. Мы тут спокойно спим, потому что у нас есть такое чудо-оружие, как «Калибр», которое составляет сегодня очень серьезную роль. Эти ракеты уже стоят на наших дизельных подлодках», - рассказал обозреватель.

Ранее сообщалось о том, что в рамках испытаний ВМС США впервые была сбита межконтинентальная баллистическая ракета с военного корабля. Ракета стартовала с полигона на Маршалловых островах в Тихом океане. Сбить ее удалось с помощью SM-3 Block IIA, выпущенной с эсминца USS John Finn.

Это было шестое испытание системы ПРО Aegis на флоте США и первое, когда с корабля сбили межконтинентальную баллистическую ракету.