Дитрих назначен гендиректором ГТЛК

Бывший министр транспорта РФ Евгений Дитрих с 20 ноября назначен генеральным директором Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).

Как говорится в сообщении компании на сервере раскрытия информации, Дитрих избран гендиректором на пять лет.

О том, что Дитрих был освобожден от должности министра транспорта президентом РФ Владимиром Путиным, стало известно 9 ноября. Он возглавлял Минтранс с мая 2018 года.

Вместо Евгения Дитриха министром транспорта был назначен экс-глава «Аэрофлота» Виталий Савельев. Также Минстрой вместо Владимира Якушева возглавил Ирек Файзуллин, Якушев же стал полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе вместо Николая Цуканова. Министерство природных ресурсов и экологии, заменив Дмитрия Кобылкина, возглавил бывший министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, а его место занял Алексей Чекунков. Александр Новак стал вице-премьером, на посту министра энергетики его сменил гендиректор «РусГидро» Николай Шульгинов.