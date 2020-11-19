В стране и мире Недовольные политикой Пашиняна перекрыли центральную улицу в Ереване Ян Брацкий На место несанкционированного митинга прибыли сотрудники полиции, однако протестующие не собираются расходиться. © Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда В столице Армении требующие отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна перекрыли одну из центральных улиц. Несколько десятков людей вышли на пешеходный переход. Протестная акция демонстрантов вызвала недовольство владельцев машин. К месту столпотворения прибывают сотрудники полиции. Правоохранители начали освобождать проезжую часть от протестующих. Те, в свою очередь, призывают поддержать их и добровольно расходиться не собираются. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика