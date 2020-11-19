В Кремле не видят необходимости в обращении Путина к нации из-за коронавируса

Президент Российской Федерации Владимир Путин пока не планирует обращаться к нации в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, который подчеркнул, что необходимости в дополнительном выступлении нет.

«Что касается обращений к нации, президент это делает по мере того, как возникает необходимость. В настоящее время каких-то отдельных обращений не планируется. Сейчас нет необходимости в каких-то дополнительных выступлениях», - сказал представитель Кремля.

Песков также напомнил о состоявшемся накануне совещании Путина с членами правительства, которое было посвящено теме борьбы с COVID-19. По словам пресс-секретаря, этот вопрос находится в числе оперативных и всегда контролируется Кремлем.

«Эта тема сейчас является приоритетной для главы государства, он ей занимается вместе с оперативным штабом правительства, он ей занимается практически ежедневно, ежечасно. Эта необходимость продиктована серьезностью и напряженностью ситуации», - заключил Песков.

В России за сутки выявлено 23 610 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших по стране за все время пандемии увеличилось до 2 015 608.

Также за минувшие 24 часа в РФ скончались 463 пациента, у которых была обнаружена коронавирусная инфекция.

Стоит отметить, что с момента второго резкого подъема заболеваемости, который начался в сентябре, число выздоровевших от COVID-19 за сутки (25 573) в РФ впервые превысило количество заболевших.