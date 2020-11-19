«Понял, что надо бежать»: хозяин уничтоженной бетонной плитой машины рассказал о первых секундах происшествия

Житель Владивостока, чью машину в четверг, 19 ноября, раздавила упавшая с крыши бетонная плита и который сам едва не погиб в ходе этого инцидента, рассказал «Звезде» о первых секундах происшествия и о тех мыслях, что посетили его, когда он понял, чем все может обернуться.

«Я решил очистить машину, убрать лед, чтобы хотя бы двери открывались. И все. Стоял, потихоньку чистил. Потом услышал скрежет на крыше и поднял голову. Сначала не сообразил, что там такое, а потом пригляделся и понял, что надо бежать», - поделился воспоминаниями мужчина, который представился Александром.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке бетонная плита упала с крыши многоэтажного жилого дома на легковой автомобиль. Кадры инцидента вскоре появились в Сети. Стоит отметить, что лишь по счастливой случайности в результате ЧП никто не пострадал.