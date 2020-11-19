Жизнь после войны: как беженцы из Карабаха возвращаются в Степанакерт

В автобусах, прибывших в Степанакерт, в основном сидят женщины, старики и дети. Многие живут не в столице Нагорного Карабаха, им еще нужно добраться до дома.

Анжела Арустанян только вернулась из Еревана. Полтора месяца назад она бежала из своей деревни под Степанакертом, попала под обстрел, чудом осталась в живых. Теперь пожилая женщина в растерянности стоит на площади. Куда идти дальше, она, кажется, и не знает.

У нее нет денег, почти нет вещей, но, когда узнает, что наша съемочная группа уже больше недели на сухом пайке, тут же достает сверток с едой, похоже последний.

«Мой внук в армии, воевал. От души даю всем и вам», - говорит Арустанян.

Эта история с хорошим концом, мы выясняем, где у бабушки живут родственники, ловим такси, и через десять минут Анжела Арустанян будет дома, среди родных.

Таких историй здесь, прямо на центральной площади Степанакерта, десятки, если не сотни. Встречаются друзья, воссоединяются семьи.

Это стало возможным благодаря работе российских миротворцев, с приходом которых закончилась эта кровопролитная война. По Лачинскому коридору, который по условиям соглашения о прекращении огня остается за армянской стороной, каждый день домой возвращаются сотни беженцев.