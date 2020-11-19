Меня доставили в Басманный суд для избрания меры пресечения

Бывший губернатор Ивановской области, а ныне аудитор Счетной палаты Михаил Мень доставлен в Басманный суд Москвы для избрания ему меры пресечения в виде запрета определенных действий. С таким заявлением выступила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

«Мень доставлен в суд для участия в заседании по мере пресечения», - сказала она.

Следствие подозревает Меня в причастности к хищению 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году. Между тем сроки давности по уголовному делу истекают в следующем году. Поэтому для привлечения Меня к ответственности, если его вина будет доказана в суде, остается немного времени.

Сам Михаил Мень свою вину отрицает. Со слов его адвоката, все происходящее является недоразумением и никакого преступления он не совершал.

Ранее генпрокурор Игорь Краснов обратился к сенаторам Совета Федерации с запросом на предоставление согласия на привлечение в качестве обвиняемого и задержание аудитора Счетной палаты Михаила Меня.

В СК РФ заявили, что фигуранту предъявлено обвинение по статье «Присвоение или растрата в крупном размере». Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом до одного миллиона рублей.