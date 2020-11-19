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Кабмин ввел новый порядок выплаты больничных

Ян Брацкий
12:26 19.11.2020
Пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам будут оформляться автоматически на основании электронного больничного листка.
Кабмин ввел новый порядок выплаты больничных
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

Кабинет министров России вводит новый порядок выплат больничных и пособий по материнству. Теперь выплаты будут осуществляться напрямую, а не через работодателя. С таким заявлением выступил глава правительства Михаил Мишустин.

Премьер подчеркнул, что больничные с 2022 года будут оформляться автоматически, минуя работодателей, из Фонда социального страхования. Оформлять дополнительные заявления гражданам не придется. 

«С 2022 года такую практику распространим на всю страну. Более того - перейдем на проактивный формат работы: пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам будут оформляться автоматически на основании электронного листка нетрудоспособности, никаких заявлений писать будет не нужно», - рассказал Мишустин.

В части регионов такой формат уже опробован  и хорошо себя зарекомендовал, сказал глава правительства. Работники быстрее получают положенные им выплаты, а работодатели избавлены от необходимости оформлять кипы документов.

С начала пандемии новой коронавирусной инфекции работающие москвичи старше 65 лет могут оформлять больничные листы автоматически, а для людей с хроническими заболеваниями порядок оформления документации существенно упрощен.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что для получения больничного необходимо оставить онлайн-заявку на сайте Департамента здравоохранения. Ответ должен прийти в виде SMS.

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