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В Минздраве рассказали, что в 12 раз увеличивает риск смерти от коронавируса

Анна Назайкина
12:35 19.11.2020
Кардиолог заявил, что люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями намного чаще умирают от COVID-19.
В Минздраве рассказали, что в 12 раз увеличивает риск смерти от коронавируса
© Фото: Marwan Naamani, dpa, Globallookpress

Люди, страдающие от сердечно-сосудистых заболеваний, намного чаще умирают от коронавируса. Об этом накануне сообщил главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов, выступая на Национальном конгрессе терапевтов.

«Сами сердечно-сосудистые заболевания не увеличивают риска заразиться коронавирусом, однако они повышают вероятность осложнений от COVID-19 для таких пациентов, частота госпитализации которых возрастает в 6 раз, а летальность среди них по последним данным увеличивается в 12 раз»,- цитирует медика «Российская газета».

Кроме того, Бойцов рассказал, что у каждого третьего пациента, который был инфицирован COVID-19, впоследствии встречаются проблемы с кровеносной системой. Однако, по словам кардиолога, последствия коронавируса изучены все еще очень слабо.

Специалист также подчеркнул, что в начале года было замечено снижение смертности пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в то время, как сейчас показатели изменились. Бойцов отметил, что летальность в России увеличилась только через полтора-два месяца после того, как стало расти число заболевших. Бойцов считает, что данные официальной статистики о том, что в 33% случаях коронавирус не стал основной причиной смерти, а также не повлиял на нее косвенно, в дальнейшем могут быть подвергнуты пересмотру.

По данным оперштаба, в России за сутки выявлено 23 610 новых случаев инфицирования коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших по стране за все время пандемии увеличилось до 2 015 608. За последние 24 часа в стране скончались 463 пациента, у которых была обнаружена коронавирусная инфекция, победить болезнь удалось 25 573 людям.

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