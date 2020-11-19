В стране и мире Военно-Грузинскую дорогу закрыли для движения из-за непогоды Виктория Ивашечкина Спасатели настоятельно рекомендовали воздержаться от поездок в данном направлении. © Фото: flickr ГУМЧС по Северной Осетии сообщает, что Военно-Грузинская дорога закрыта для всех видов транспорта из-за ухудшения погоды.

«С 23.00 в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств запрещено движение на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из РФ», - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Также спасатели настоятельно рекомендовали воздержаться от поездок в данном направлении. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика