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Военно-Грузинскую дорогу закрыли для движения из-за непогоды

Виктория Ивашечкина
01:22 19.11.2020
Спасатели настоятельно рекомендовали воздержаться от поездок в данном направлении.
Военно-Грузинскую дорогу закрыли для движения из-за непогоды
© Фото: flickr

ГУМЧС по Северной Осетии сообщает, что Военно-Грузинская дорога закрыта для всех видов транспорта из-за ухудшения погоды.


«С 23.00 в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств запрещено движение на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из РФ», - говорится в сообщении, передает РИА Новости.


Также спасатели настоятельно рекомендовали воздержаться от поездок в данном направлении.

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