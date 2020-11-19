Военнослужащие Австралии признались в убийствах мирных жителей в Афганистане

Военнослужащие с зеленого континента убили почти 40 военнопленных и мирных жителей в период с 2009 по 2013 годы. Причем речь идет, как выразился командующий австралийскими военными силами Ангус Кэмпбелл, о существовании культуры кровожадности.

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