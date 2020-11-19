Военнослужащие Австралии признались в убийствах мирных жителей в Афганистане
Командующий австралийскими военными силами принес извинения и пообещал наказать виновных.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Шокирующий доклад представили австралийские военные. Представитель командования признал, что контингент страны, выполнявший миссию в Афганистане, совершал преступления.
Военнослужащие с зеленого континента убили почти 40 военнопленных и мирных жителей в период с 2009 по 2013 годы. Причем речь идет, как выразился командующий австралийскими военными силами Ангус Кэмпбелл, о существовании культуры кровожадности.
Генерал принес извинения и пообещал, что виновных накажут.