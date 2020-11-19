Найдено революционное средство против рака

Израильские ученые раскрыли, что система CRISPR-Cas9, метод редактирования генома, является эффективным средством в борьбе с метастатическим раком. Исследователи разработали липидные частицы, которые воздействуют на опухолевые клетки, а также являются носителями молекул РНК, программирующих «молекулярные ножницы».

Ученые доказали, что метод, который применяется для редактирования генома, может применяться для эффективного лечения онкологии. Сравнивая данный метод с химиотерапией, специалисты утверждают, что этот способ не приводит к нежелательным побочным эффектам, а раковые клетки, которые подвергнутся воздействию, не будут способны к репликации.

В журнале Science Advances сообщается, что новая система доставки CRISPR-LNPs представляет собой частицы, содержащие генетическую информацию об аминокислотной последовательности фермента Cas9 в виде РНК. Частицы имеют способность проникать внутрь раковых клеток, после чего они начинают производство Cas9. Кроме того, они содержат молекулы sg-РНК, которые связываются с определенным участком ДНК клеток, указывая «молекулярным ножницам» место, где необходимо произвести разрез.

В результате испытаний на мышах выяснилось, что однократная внутримозговая инъекция CRISPR-LNP против гена PLK1 позволила редактировать до 70% генов, что вызвало программируемую клеточную гибель опухолевых клеток, подавило рост опухоли на 50% и увеличило выживаемость на 30%. Кроме того, систему испытали в борьбе с онкологией яичников, в результате чего выяснилось, что выживаемость была увеличена на 80%.