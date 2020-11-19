В России за сутки выявили 23 610 новых случаев заболевания COVID-19

В России за сутки выявлено 23 610 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба.

Таким образом, общее число заболевших по стране за все время пандемии увеличилось до 2 015 608.

Также за минувшие 24 часа в РФ скончались 463 пациента, у которых была обнаружена коронавирусная инфекция.

Стоит отметить, что с момента второго резкого подъема заболеваемости, который начался в сентябре, число выздоровевших от COVID-19 за сутки (25 573) в РФ впервые превысило количество заболевших.

Ранее в Центре экономических исследований сделали прогноз, согласно которому Россия выйдет на плато по коронавирусу в конце текущего месяца.