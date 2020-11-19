Под Ставрополем перевернулся пассажирский микроавтобус

Семь человек госпитализированы после дорожно-транспортного происшествия с маршруткой на Ставрополье. Водитель микроавтобуса не справился с управлением и врезался в бордюр, после чего автомобиль перевернулся.

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«По предварительной версии, водитель пассажирской "Газели" не справился с управлением и допустил наезд на бордюр, выезд на полосу встречного движения и последующее опрокидывание микроавтобуса», - говорится в сообщении пресс-службы ГИБДД по Ставропольскому краю.

Авария произошла рано утром на автодороге «Западный обход города Ставрополя». Всего в пассажирском салоне находилось десять человек. Доставленные в больницу имеют травмы различной степени тяжести.

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Инспекторы ГИБДД на месте ДТП проверят все обстоятельства произошедшего, после чего назовут виновных в случившемся.