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«Стеклянные» оковы: российские автовладельцы делятся видео с их автомобилями после ледяного дождя

Роман Захаров
11:15 19.11.2020
Осадки, обрушившиеся на большую часть России в ночь на четверг, доставили проблемы не только автомобилистам, но и пешеходам.
© Видео: svbekker, Instagram; svetlana_drofa_, Instagram; bigbro.ussk, Instagram; moscowmap, Instagram © Фото: svetlana_drofa_, Instagram

В российских социальных сетях набирает популярность новый тренд. Пользователи активно делятся роликами, на которых запечатлены их автомобили, превратившиеся в ледяные «аквариумы» после обрушившегося на большую часть нашей страны ледяного дождя.

Особое удовольствие, судя по кадрам, неунывающим россиянам доставляет процесс высвобождения своих машин из морозного плена: автомобилисты опускают стекло, при этом окна машины остаются замурованными ледяной коркой, которая, впрочем, вскоре разбивается подручными предметами под восторженные крики.

Природное явление, кстати, затронуло сегодня не только автомобилистов. На одном из видео, снятом в Москве, запечатлен настоящий каток, в который превратилась площадь вблизи одной из платформ электричек. При этом спешащие на работу люди невольно вынуждены исполнять «дуги», «тройки» и прочие элементы фигурного катания в попытках сохранить шаткое равновесие на дороге.

Многие регионы России в ночь на четверг, 19 ноября, накрыл ледяной дождь. Природное явление вызвало повреждение линий электропередачи, обледенение и, как следствие, падение деревьев, многочисленные ДТП и травмы среди местных жителей.

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