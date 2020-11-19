СМИ: срок давности по делу Михаила Меня истекает в следующем году

Расследование по уголовному делу, в котором в фигурирует аудитор Счетной палаты Михаил Мень, необходимо завершить в кратчайшие сроки. Дело в том, что срок давности по делу истекает в следующем году.

За это время предстоит успеть закончить все формальности, рассмотреть дело в суде, вынести приговор и дождаться его вступления в законную силу, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах.

«Статья, которую ему вменяют, относится к тяжким преступлениям, срок давности привлечения к уголовной ответственности по ней составляет десять лет с момента совершения. После этого дело можно прекращать по нереабилитирующим основаниям», - заявил собеседник агентства.

Михаил Мень подозревается в хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году.

Накануне адвокат чиновника Мурад Мусаев сообщил о том, что его подзащитный не признает обвинений в свой адрес. Мень настаивает на том, что произошло недоразумение и никакого преступления он не совершал.

Ранее генпрокурор Игорь Краснов обратился к сенаторам Совета Федерации с запросом на предоставление согласия на привлечение в качестве обвиняемого и задержание аудитора Счетной палаты Михаила Меня.

В СК РФ заявили, что фигуранту предъявлено обвинение по статье «Присвоение или растрата в крупном размере». Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом до одного миллиона рублей.