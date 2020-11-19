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Исследователь обнаружил на снимках группы Дятлова «обломки космического аппарата»

Анна Назайкина
11:17 19.11.2020
Группа из девяти туристов погибла при загадочных обстоятельствах в 1959 году на Северном Урале.
Исследователь обнаружил на снимках группы Дятлова «обломки космического аппарата»
© Фото: dyatlovpass.com

Уральский исследователь-энтузиаст Валентин Дегтерев в очередной раз выступил с неоднозначным заявлением. Исследователь утверждает, что нашел на снимках группы Игоря Дятлова то, что впоследствии стало причиной гибели всех членов туристической группы.

Дегтерев утверждает, что все фотопленки хорошо сохранились. Его внимание привлекли два снимка, которые, по его словам, ранее не были подвергнуты подробному изучению. Дегтерев рассказал, что на одной из фотопленок есть панорамный снимок с заснеженным лесом, который был сделан туристами в русле реки Ауспии.

«Если снимок увеличить, то бросается в глаза нечто очень удивительное. В крайнем левом углу фотографии видно, что в лесу лежит явно техногенный предмет. Очень, кстати, похожий на спускаемый аппарат космического корабля. Рядом с ним стоит человек в темной одежде довольно большого роста. Вероятно, он заметил туристов и пытается их к себе подозвать. Интересно, что обломки какого-то аппарата лежат еще чуть в стороне от этого человека», - написал Дегтерев в своем блоге.

Кроме того, внимание исследователя привлек еще один снимок, который есть на другой пленке.

© Валентин Дегтерёв, cont.ws

«На фотографии видно, что в лесу лежат осколки какого-то механизма и куски обшивки. Кроме того, на снимке есть то, что напоминает голову человека с короткой прической. Может, там видно и его тело, но все, что там есть, закрыто большим пятном, поэтому ничего рассмотреть не получается», - объяснил исследователь.

Дегтерев выдвинул версию, что группа туристов могла стать свидетелями катастрофы какого-либо аппарата, возможно, космического назначения.

«Естественно, что все это было очень секретным, и никто не рассчитывал на то, что гражданские люди окажутся рядом с обломками такой техники», - предположил он.

Дегтерев уже несколько раз выступал с неоднозначными заявлениями. Так, исследователь выдвинул версию, что группа Дятлова, предположительно, могла оказаться на перевале в день проведения тестовых испытаний нейтронного оружия. Кроме того, исследователь усомнился в личности одного из погибших на перевале. Также он заявлял, что обнаружил на снимках группы труп шамана-охотника. До сих пор официального подтверждения или опровержения гипотез Дегтерева не было.

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