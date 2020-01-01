В России изменились правила обращения с животными

С 1 января 2020 года в России вступают в силу новые правила обращения с животными.

В соответствии с нововведениями, владельцы потенциально опасных пород собак больше не смогут выгуливать их без поводка и намордника, либо будут делать это только на специальной огороженной территории.

Также запрещается размещение животных в контактных зоопарках кроме случаев, когда в них оборудована «недоступная для людей» специальная зона.

Закон обязывает не содержать диких животных в домашних условиях. В противном случае, питомец будет конфискован и возвращен в естественную среду обитания. А владельцы приютов для животных несут такую же ответственность, как и владельцы питомцев. Умерщвление животных в приютах без указания ветеринара также запрещено в соответствии с новыми правилами.

В отношении бездомных животных отныне допускается только процедура стерилизации, вакцинации и возврата в прежнее место обитания с неснимаемой меткой.

Текст новых требований к правилам обращения с животными опубликованы на сайте Госдумы России.

Также в РФ вступил в силу запрет на содержание экзотических животных. Под запрет попадают животные, которые могут представлять опасность для владельцев, а также чья среда обитания значительно отличается от условий, которые предоставляются им в неволе.