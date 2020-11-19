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Космонавты обследовали обшивку модуля «Звезда» в районе трещины снаружи МКС

Анна Касаткина
00:56 19.11.2020
Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков провели беглый осмотр, в результате которого не обнаружили каких-либо повреждений.
Космонавты обследовали обшивку модуля «Звезда» в районе трещины снаружи МКС
© Фото: NASA-Imagery, Pixabay

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков обследовали обшивку модуля «Звезда» в районе трещины, которую ранее обнаружили внутри промежуточной камеры модуля. Переговоры космонавтов с Центром управления полетами (ЦУП) транслируются NASA.

Рыжиков и Кудь-Сверчков провели беглый осмотр, в результате которого не обнаружили каких-либо повреждений.

«Лично я ничего не наблюдаю», – доложил Рыжиков на Землю.

Космонавты Рыжиков и Кудь-Сверчков в среду вышли в открытый космос для выполнения работ по внекорабельной деятельности (ВКД). Для обоих это был первый выход в открытый космос в карьере.

В августе российско-американский экипаж МКС начал разыскивать место утечки воздуха на станции. Возможное место 15 октября было найдено в промежуточной камере российского модуля «Звезда».

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