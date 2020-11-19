В ВОЗ оценили перспективы использования российской вакцины «Спутник V» во всем мире

Решение о рекомендации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) может быть принято в ближайшее время. ВОЗ в этом направлении настроена оптимистично, сообщила представитель организации в России Мелита Вуйнович.

Процесс принятия решения о рекомендации «Спутник V» для использования в мире в настоящий момент идет, уточнила она.

«Мы надеемся, что в ближайшее время мы услышим, что она идет дальше. Но, конечно, мы, как всегда, оптимистичны», – сказала Вуйнович в интервью каналу «Россия 24».

Первая в мире вакцина против коронавируса «Спутник V» разработана Минобороны России совместно с НИЦ имени Гамалеи. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что к декабрю планируется выпустить более двух миллионов доз препарата.