Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Совфед поступило обращение Путина об использовании миротворцев в Карабахе

Ян Брацкий
09:47 18.11.2020
Профильные комитеты Совета федерации рекомендовали верхней палате парламента дать согласие президенту на использование ВС в Нагорном Карабахе.
В Совфед поступило обращение Путина об использовании миротворцев в Карабахе
© Фото: ТРК Звезда

В Совет Федерации поступило обращение президента РФ Владимира Путина об использовании российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

С его слов, согласие Совфеда необходимо, так как отправка миротворцев не является оперативной военной ситуацией. 

«Президент запрашивает согласие Совфеда на размещение миротворцев в Карабахе, поскольку войска будут находиться за пределами России длительное время (первоначально пять лет). Поскольку в данной ситуации речь идет о процессе политических договоренностей, согласно которым войска РФ будут находиться за пределами России длительное время, то согласие Совфеда необходимо», - рассказал Клишас в беседе с РИА Новости.

К этой минуте известно, что профильные комитеты Совета федерации рекомендовали верхней палате парламента дать согласие президенту на использование вооруженных сил в Нагорном Карабахе.

Ранее главы Российской Федерации, Армении и Азербайджана подписали совместное заявление о полном прекращении огня на всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Согласно договоренностям, часть территорий непризнанной республики отошла Азербайджану, а противоборствующие стороны приступили к диалогу и обмену пленными и телами убитых. Для контроля над исполнением взятых на себя обязательств в регион вводится контингент российских миротворцев.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
10:38 Эксклюзив
Добровинский опроверг новости о планах пострадавших по делу Ефремова просить о его помиловании
10:20 В стране и мире
Минтруд поручил проработать варианты выплаты накопительной части пенсии
09:15 В стране и мире
В Минздраве напомнили о бесполезности антибиотиков в лечении COVID-19
08:43 Спорт
Черчесов анонсировал возможное возвращение Дзюбы в сборную
08:21 В стране и мире
В Байкале появились водоросли-захватчики
Популярное
Популярное
Видео
Нескончаемый поток раскаленной лавы: кадры извержения вулкана Ключевская сопка на Камчатке
СМИ сообщили о возможных изменениях системы выплат пенсионных накоплений
Джоли проиграла Питту в деле по разводу
«Нам последнюю соль доедать»: концертный директор группы «Мираж» о положении артистов в период пандемии COVID-19
Жена Хрусталева возмутилась публикациями о госпитализации мужа
«Мы не небожители»: Елена Воробей оценила положение артистов из-за ограничений по COVID-19
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.