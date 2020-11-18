В Совфед поступило обращение Путина об использовании миротворцев в Карабахе

В Совет Федерации поступило обращение президента РФ Владимира Путина об использовании российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

С его слов, согласие Совфеда необходимо, так как отправка миротворцев не является оперативной военной ситуацией.

«Президент запрашивает согласие Совфеда на размещение миротворцев в Карабахе, поскольку войска будут находиться за пределами России длительное время (первоначально пять лет). Поскольку в данной ситуации речь идет о процессе политических договоренностей, согласно которым войска РФ будут находиться за пределами России длительное время, то согласие Совфеда необходимо», - рассказал Клишас в беседе с РИА Новости.

К этой минуте известно, что профильные комитеты Совета федерации рекомендовали верхней палате парламента дать согласие президенту на использование вооруженных сил в Нагорном Карабахе.

Ранее главы Российской Федерации, Армении и Азербайджана подписали совместное заявление о полном прекращении огня на всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Согласно договоренностям, часть территорий непризнанной республики отошла Азербайджану, а противоборствующие стороны приступили к диалогу и обмену пленными и телами убитых. Для контроля над исполнением взятых на себя обязательств в регион вводится контингент российских миротворцев.