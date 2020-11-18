СМИ: потерпевшие по делу Ефремова могут просить о помиловании артиста

Отбывающий наказание в колонии актер Михаил Ефремов в скором времени может оказаться на свободе. Один из его адвокатов Андрей Алешкин встретился с родственниками погибшего в смертельном ДТП, виновником которого стал Ефремов. Сторонам удалось договориться о примирении.

Семья Захаровых отказалась от иска о возмещении материального вреда (111 тысяч рублей, потраченных по похороны Сергея Захарова) - таким образом, суд, назначенный на 23 ноября, не состоится.

«Мы встретились с Александром Добровинским и заключили перемирие со стороной потерпевших. С момента отзыва иска у семьи Захаровых больше нет претензий к моему подзащитному», - цитирует сайт «Комсомольской правды» слова Алешкина.

По словам защитника, сейчас стороны процесса рассматривают варианты совместного заявления о помиловании артиста.

Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером восьмого июня на Садовом кольце. Актер допустил выезд на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. Находившийся за рулем курьер Сергей Захаров погиб. Ефремова осудили на восемь лет колонии. Адвокатам актера удалось добиться незначительного смягчения наказания.