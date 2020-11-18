В Минздраве напомнили о бесполезности антибиотиков в лечении COVID-19

Лечение новой коронавирусной инфекции антибиотиками бесполезно и может привести к тяжелым последствиям. В этом уверена главный терапевт российского Минздрава Оксана Драпкина.

Она призвала тщательно проверять все врачебные назначения, в которых фигурирует прием антибиотиков в качестве средства для лечения вирусных заболеваний.

«Для лечения вируса антибиотики не подходят, поскольку они не являются патогенетическим лечением вирусных инфекций. Их применение оправдано только в случае присоединения бактериального воспаления или возникновения осложнений», - подчеркнула Драпкина.

Эксперт настаивает на том, что любые антибиотики должны назначаться только врачом. Самолечение может быть опасным для здоровья, сказала она.

«В рекомендациях экспертов Минздрава четко прописано: при легком течении и при отсутствии бактериального воспаления, при отсутствии выраженной воспалительной реакции применение антибиотиков не нужно и оно может быть даже опасным, поскольку у этих препаратов есть много противопоказаний», - отметила эксперт.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минздраву изучить группы риска зараженных COVID-19 граждан в регионах, где коечный фонд загружен более, чем на 90 процентов.

Минздраву необходимо будет представить доклад в правительство с предложениями по рекомендациям соответствующим субъектам до 23 ноября.