Нескончаемый поток раскаленной лавы: кадры извержения вулкана Ключевская сопка на Камчатке

На Камчатке усилил активность вулкан Ключевская сопка. Он выбрасывает лаву на высоту до 400 метров. Над кратером видно яркое свечение. Длина раскаленного потока, который спускается по склону, превышает полтора километра.

Есть угроза взрывов. Если они произойдут, то облако пепла поднимется на высоту до семи километров и будет представлять опасность для низколетящих самолетов.

Ключевская сопка - самый высокий вулкан Евразии. Обычно он извергается раз в 5-6 лет, но сейчас почему-то отступил от графика и проснулся уже во второй раз в этом году.