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Найден новый неожиданный способ профилактики коронавируса

Роман Захаров
08:55 18.11.2020
Жидкости для полоскания рта способны уменьшить количество вирусного материала SARS-Cov-2.
Найден новый неожиданный способ профилактики коронавируса
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Применение жидкости для полоскания рта помогает снизить риск заражения различными бактериями и вирусами, в том числе - COVID-19. К таким выводам пришли специалисты Университета Кардиффа после проведенных исследований.

Было установлено, что жидкости для полоскания рта, в которых содержится хлорид цетилпиридиния, обладающий, как выяснилось, вирулицидным действием, способны уменьшить количество вирусного материала SARS-Cov-2 во рту, пишет газета Express.

В то же время специалисты отмечают, что для внедрения какого-либо подобного средства в систему профилактики коронавирусной инфекции нужны дополнительные исследования.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетесов сообщил, что COVID-19 объединил в себе особенности, которые ранее встречались у целого ряда других вирусов. Так, по словам специалиста, дизрегуляция иммунной системы или цитокиновый шторм происходит и при других инфекциях, например, при Эболе. Тормбообразование, синдром диссеминированного свертывания крови, характерный для коронавируса, встречается при Крымской-Конго геморрагической лихорадке, лихорадке Денге, геморрагической лихорадке с почечным синдромом.

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