Испытание ковидом: культурная жизнь Москвы «заморожена» до середины января

Столица прощается с «искусством». Вплоть до середины января в Москве закрываются все музеи, в их числе Пушкинский, Исторический, Третьяковская галерея. Из-за ситуации с коронавирусом театры и кинотеатры могут продавать лишь четверть от всех билетов, но и это еще не все ограничения, которые затронут сферу культуры.

Исторический музей - визитная карточка столицы, но его залы сегодня пустуют. Выставка закрыта, а залы дезинфицируют. Помогает новый сотрудник - ультработ. Он двигается со скоростью один километр в час, в это время ультрафиолетовые лучи дезинфицируют все вокруг.

Молчаливого помощника совершенствуют - пока он работает в пустом зале, в будущем и посетители не помеха, специальные очки не понадобятся, лучи направят в другую сторону.

«В этом помещении он уничтожит коронавирус с долей 99,9 за 10-15 минут», - уверенно заявил профессор руководитель Лаборатории робототехники Дмитрий Тетерюков.

Умную альтернативу обычной дезинфекции пока только тестируют. На это время в Москве все музеи закрыты, в экскурсии ушли в онлайн.

«Мы начинаем работать в режим онлайн, мы за это время не прекращали работать», - рассказал директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

Перерыв до середины января - такого не было даже в годы Великой Отечественной войны. Тогда музей не работал всего восемь дней. Мавзолей – усыпальница Владимира Ленина, тоже на замке. Культурная жизнь в столице на паузе, в театрах теперь только 25 процентов зрителей.

На традиционный новогодний Щелкунчик места распроданы до февраля - теперь зрителей просят сдать билеты и купить их снова, уже с учетом новых правил рассадки.

«Никто сейчас себе не позволит поднимать цены. Просто потому что театр существует для того, чтобы людям жилось не тяжелее, а легче. Даже если они показывают самую тяжелую трагедию», - пообещал театральный критик, ректор Российского института театрального искусства Григорий Заславский.

Не будет и Кремлевской елки, на которую обычно приезжают тысячи детей со всей России. Спектакль покажут по телевизору.

«На сегодняшний день возможность очного представления с детьми на территории Кремля не представляется возможным. К сожалению, но коронавирус зверствует. Подвергать опасности детишек мы не имеем права», - считает председатель московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев.

Без работы остались и артисты - рестораны открыты лишь до 23:00, отменяются корпоративы и концерты. Валерий Меладзе призвал коллег бойкотировать записи новогодних программ.

«Думаю, правильно было бы всем артистам отказаться от съемок в новогодних программах. Может тогда кто-то заметит, что есть целая отрасль, в которой десятки тысяч людей лишены работы уже в течение многих месяцев», - написал на своей странице в социальной сети Меладзе.

Коллеги поддержали Меладзе, но съемки состоятся, просто без его участия.

«Отменена куча разных мероприятий. Я хвастаться не буду, у нас с Новым годом все хорошо, Новый год у Валерии уже продан, деньги получены», - признался музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Но не у всех артистов ситуация такая благополучная. Знаменитый певец Лев Лещенко признался, что содержит творческий коллектив за счет личных сбережений.

«Мы конечно будет сниматься в новогодних концертах. Никаких проектов сейчас нет, мы работаем только социальные такие концерты, где нам ставят аппаратуру и оплачивают автобус и дорогу», - сказал Лещенко.

Мир изменился, и все к этому начинают привыкать. Из новогодних примет москвичам останется только каток на Красной площади, его уже устанавливают, и красочная Москва, которая совсем скоро засверкает яркой иллюминацией.