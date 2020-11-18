В Байкале появились водоросли-захватчики

В озере Байкал активно распространяются спирогиры и другие чуждые для водоема водоросли. Об этом рассказали участники экспедиции «Академик В.А. Коптюг».

Как сообщает пресс-служба ФГБУН Лимнологического института СО РАН, пробы воды собирались с 15 по 30 сентября 2020 года. Специалисты прошли всю площадь Байкала, было обследовано 32 района озера. Пробы брались на глубине до 7 метров. В итоге было зарегистрировано обильное цветение нитчатых водорослей. При этом в озере был отмечен очень высокий уровень воды, который обычно сглаживал подобные негативные явления.

Наиболее чистым участком признали восточное побережье северной котловины, в районе которого отсутствуют населенные пункты. А вот от Томпуды до мыса Елохин ученые зафиксировали массовое развитие чужеродных водорослей с доминированием спирогиры (Spyrogyra morphotype No 1).

Экологи сильно обеспокоились из-за массового распространения нитчатой водоросли спирогиры еще в 2016 году. Сейчас эта водоросль захватывает дно в некоторых районах Байкала, в основном она концентрируется в местах сосредоточения людей и туристических зон.

Спирогиры являются причиной гибели байкальских губок - главных фильтратов озера Байкал, делающих воду кристально чистой. Сейчас в Лимнологическом институте пытаются решить данную проблему.